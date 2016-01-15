«Киберпрофсоюз» пытался посеять панику среди рабочих ЕВРАЗ-НТМК в Нижнем Тагиле (ФОТО)

При этом использовалось штампованное клише, что целая армия московского начальства получает огромные зарплаты и хочет выжать последнее из трудящихся. Не забыли обвинить и Америку - куда же без неё. Американские шпионы в составе администрации пытаются развалить предприятие изнутри. Им русских не жалко.

Далее следует призыв покинуть профсоюз рабочих и обращение к администрации НТМК. «Киберпрофсоюз» угрожает руководству социальным взрывом и советует оставить людей в покое, дать им нормально работать.

Завершает текст предупреждение, что СБ контролирует переписку по электронной почте, поэтому листовку нужно распечатать на бумаге и передать другим рабочим.

Редакция TagilCity.ru обратилась в пресс-службу предприятия с просьбой прокомментировать ситуацию:

Мы считаем подобные письма провокацией. В настоящий момент комбинат работает в штатном режиме, несмотря на сложную экономическую ситуацию.

Источник, близкий к руководству ЕВРАЗа, считает также и добавляет, что это сознательная попытка дестабилизации обстановки:

Разосланное письмо абсолютно точно ставит целью дестабилизацию ситуации на Нижнетагильском металлургическом комбинате. Мы располагаем предварительной информацией о лицах, которым это выгодно. На данный момент можем сказать, что авторы преследуют свои цели, никак не связанные с заботой о рабочих. Что касается изложенной в письме информации о массовой оптимизации, в том числе незаконных способах её проведения, указанных в письме датах, то это всё является выдумками людей, не понимающих ни специфику работы одного из крупнейших металлургических предприятий страны, ни процедуру принятия управленческих решений сообщает АН «Между строк».

«Киберпрофсоюз» пугал рабочих, что их заставят подписать заявления 11 января. Сегодня уже 15 число и ничего не произошло, что могут подтвердить в комментариях сами работники ЕВРАЗа.

Федерация профсоюзов сообщила, что не имеет к листовке никакого отношения. Кому же выгодна паника на ЕВРАЗ-НТМК? Очевидно, что ситуация далеко не так плоха, как её хотя представить неизвестные. Иначе бы НТМК не стал одним из лучших благотворителей Нижнего Тагила. И не направлял деньги на развитие детских садов и других социальных объектов.