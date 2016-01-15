Поездки в Индию вместе с ПАНГЕЯ!

Хочешь узнать больше необычных фактов про Индию? Хочешь увидеть все это своими глазами? Поехали с нами в Индию!

Есть вещи, которые можно встретить только в Индии и больше нигде на свете! Давайте посмотрим в порядке увеличения экзотичности, что это за вещи.

1.Сари. Сари - простой кусок ткани длиной до восьми метров, который особым способом завязывается на женщине, превращаясь в элегантное одеяние. Самые известные шелковые сари делают в Варанаси, самое дешевое можно купить за 150 рублей, а самые дорогие измеряются тысячами долларов. Индийские женщины носят сари согласно статусу, меняя его каждый день. В коллекции у обычной индианки может быть до 100 сари.

2.Бинди или красная точка на лбу. Красная точка - визитная карточка Индии. Этот символ принадлежности к индуизму ставят на лоб все - и женщины, и дети, и мужчины. Говорят, точка символизирует место нахождения “третьего глаза” и оберегает его от воздействия негатива.

3.Касты. Индийское общество разделено на четыре нерушимые группы - касты. Касту изменить нельзя. Есть каста священников, воинов, торговцев и слуг. Представители разных каст не могут сочетаться браком и порой даже дотрагиваться друг до друга.

4.Карри. Карри - индийская специя и блюдо. Настоящее название карри - куркума. Ее делают из корня желтого цвета. Помимо вкусовых качеств куркума обладает антибактериальным действием, помогает от расстройства желудка и является отличным средством для ухода за кожей.

5.Масала чай. Особенный индийский напиток, состоящий из молока, воды, чая, сахара и специй. Продается прямо на улице в крохотных стаканчиках, обладает бодрящим эффектом и поднимает настроение.

6.Мехенди. Роспись рук узорами из хны. Перед крупным праздником или свадьбой девушки украшают руки рисунками из хны. Паста из хны и масла наносится в виде узоров на руки, высыхает и потом стряхивается с рук. На ее месте остаются коричневые отметины на коже, которые темнеют со временем. Эти микро ожоги не только делают руки притягательными для взора, но и обладают антибактериальным эффектом.

7.Холи Праздник красок, который проходит раз в году. В этот день индийцы выходят на улицу и обкладываются цветными порошками.

8.Индийская свадьба Совершенно сумасшедшее событие по своему размаху - индийская свадьба. Простые деревенские жители собирают на свадьбе до 1000 человек! Каждому гостю нужно подарить подарок, поблагодарив за посещение празднования. Свадьба может длиться от 2 до 7 дней и невеста меняет сари по несколько раз в день. В Индии мужчина не съезжает от родителей, а приводит невесту в дом, где они живут все вместе с родителями, братьями, их женами и детьми. Невеста приносит в дом приданое, как правило, оно - это ее финансовый вклад в благополучие семьи.

9.Храмовые проститутки. В Индии есть особая каста женщин, которые служат в храме. Их служба - это удовлетворение божества в виде храмовой проституции. Любой может обратиться к ним, их услуги стоят крайне дешево. Заведует ими жрец, собирающий их заработок в хромовую казну.

10.Хиджры. Каста гермафродитов. Люди, рожденные гермафродитами, не находят принятия в обществе, поэтому они исключаются из общественной жизни и вступают в касту хиджр. Как правило, хиджры ходят по поездам, улицам, вокзалам и просят милостыню у мужчин. Если мужчина не дает им деньги, они либо накладывают на него проклятие, либо оголяются.