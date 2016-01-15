Полиция разыскивает старушку, брошенную племянником в Екатеринбурге (ФОТО)

Как пишут в социальных сетях жители подъезда, в котором старушка пряталась от холода в течение суток, в Екатеринбург бабушку привёз племянник. Он попросил её подождать 10 минут, пока он не вернётся, но больше она его не видела.

Несчастной жительницы села из-под Казани пришлось ночевать в подъезде дома Екатеринбурга. Старушку подкармливали, кто чем смог, сердобольные жильцы подъезда. Они же вызвали для неё представителей социальных служб, но, как сообщает 66.ru, женщина бесследно пропала, не дождавшись их помощи.

Сейчас пожилую женщину разыскивает полиция. Если вы узнаёте её или обладаете информацией о месте нахождения её племянника, просим довести всю информацию до правоохранителей Екатеринбурга. Известно, что мэр уральской столицы Евгений Ройзман распорядился найти средства на доставку бабушки домой, в родное село.