Рособрнадзор с конца декабря лишил госаккредитации около 20 вузов

Рособрнадзор лишил госаккредитации, либо приостановил ее действие у более чем двадцати вузов за период с 25 декабря 2015 года по 13 января 2016 года.

По результатам проведенных проверок полностью было приостановлено действие государственной аккредитации Дальневосточного института международного бизнеса, филиалов Российского университета кооперации в Калининграде и Новгороде, филиалов Международного института экономики и права в Волгограде, Екатеринбурге и Магнитогорске, а также Ставропольского филиала Южно-Российского гуманитарного института и Приамурского института агроэкономики и бизнеса.

Частично приостановлено действие государственной аккредитации в Саранском кооперативном институте (филиале) Российского университета кооперации.

Кроме того, за неустранение несоответствий содержания и качества подготовки обучающихся полностью лишены государственной аккредитации Кабардино-Балкарский институт бизнеса, Международный славянский институт, Московский институт юриспруденции, Московский институт банковского дела, Владимирский институт бизнеса, Институт адвокатуры, нотариата и международных отношений, частично лишен аккредитации филиал Российского государственного социального университета в Уфе.