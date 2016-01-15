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Рособрнадзор с конца декабря лишил госаккредитации около 20 вузов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Рособрнадзор с конца декабря лишил госаккредитации около 20 вузов

15 января 2016, 16:40ОбществоMaurice
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