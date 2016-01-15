Рособрнадзор с конца декабря лишил госаккредитации около 20 вузов
В частности, было приостановлено действие государственной аккредитации Дальневосточного института международного бизнеса, филиалов Российского университета кооперации в Калининграде и Новгороде, полностью лишен аккредитации Международный славянский институт.
Рособрнадзор лишил госаккредитации, либо приостановил ее действие у более чем двадцати вузов за период с 25 декабря 2015 года по 13 января 2016 года.
По результатам проведенных проверок полностью было приостановлено действие государственной аккредитации Дальневосточного института международного бизнеса, филиалов Российского университета кооперации в Калининграде и Новгороде, филиалов Международного института экономики и права в Волгограде, Екатеринбурге и Магнитогорске, а также Ставропольского филиала Южно-Российского гуманитарного института и Приамурского института агроэкономики и бизнеса.
Частично приостановлено действие государственной аккредитации в Саранском кооперативном институте (филиале) Российского университета кооперации.
Кроме того, за неустранение несоответствий содержания и качества подготовки обучающихся полностью лишены государственной аккредитации Кабардино-Балкарский институт бизнеса, Международный славянский институт, Московский институт юриспруденции, Московский институт банковского дела, Владимирский институт бизнеса, Институт адвокатуры, нотариата и международных отношений, частично лишен аккредитации филиал Российского государственного социального университета в Уфе.
Также запрещен прием в Мурманский филиал Российского государственного социального университета, филиал Балтийского института экологии, политики и права в Челябинске, Владимирский филиал Российской международной академии туризма, филиал Волгоградского государственного социально-педагогического университета в Михайловке, Курской академии государственной и муниципальной службы, Магаданский филиал Российской академии предпринимательства, а также Тамбовский филиал Мичуринского государственного аграрного университета.