Сергей Носов: «Мы найдем решение, чтобы восстановить освещение дворовых территорий»

Глава города сказал, что при формировании бюджета на 2016 год областные субсидии Нижнему Тагилу были урезаны практически в два раза. Соответственно сократились и объемы финансирования, требуемые для оплаты освещения города в темное время суток.

Было принято решение сохранить нормативное освещение на проезжей части дорог и сэкономить на внутриквартальном освещении, - отметил мэр. – На первый взгляд, этот шаг правильный, но, отмечая большое количество обращений граждан, мы найдем решение, чтобы восстановить освещение дворовых территорий, особенно в утренние часы, когда дети идут в школу.

Кроме того, Сергей Носов дал поручение руководителям управляющих компаний, а также профильных управлений Администрации города проверить текущее состояние уличного освещения подъездов. По информации районных администраций, там, где оно есть, количество жалоб граждан на плохое освещение значительно меньше.

Для меня важно мнение всех жителей, только тогда можно принять правильное решение сказал Сергей Носов.