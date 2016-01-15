Специалист МТС, обокравший тагильчан, не имел права посещать клиентов на дому

Оказалось, что мужчина работал на телефоне и не был уполномочен выезжать к клиентам. Все это он проворачивал самостоятельно.

Он работал по договору подряда и не был устроен как штатный сотрудник. В его обязанности не входили выезды к клиентам. Он сидел на обзвоне. Свои выезды он осуществлял по личной инициативе, без ведома кого-либо из нашей компании. По инциденту, произошедшему в Нижнем Тагиле, было проведено служебное расследование. Совместные оперативные действия МТС и правоохранительных органов позволили максимально быстро пресечь совершение незаконных действий. Мужчина возместил украденное потерпевшим рассказали в пресс-службе МТС на Урале.

Конечно, трудовой договор и должностную инструкцию с каждого ремонтника требовать не будешь, но наверняка пострадавшие не просили никакие отчетные документы у этого специалиста. Чем он и воспользовался.

Призываем всех тагильчан к бдительности: мошенники часто прикидываются как представителями телекоммуникационных кампаний, так и предлагают «проверить воду» или поставить ненужные счетчики. А о добросердечных «полицейских», вызволяющих детей стариков из трудных жизненных ситуаций, знают, пожалуй, все и каждый.