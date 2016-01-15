Журналисты «Дождя» будут штурмовать на внедорожнике Тагил и Соликамск
15 января 2016, 16:20ОбществоMaurice
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Журналисты телеканала «Дождь» отправляются в путешествие по Уралу в начале февраля. Об этом «URA.Ru» сегодня сообщил исполнительный продюсер канала Светлана Гуляева.
Сюжеты: Нижний Тагил
Да, отправляемся в начале февраля. Маршрут еще разрабатывается, уточняется. Думаю, что посетим Тагил, Верхотурье, Соликамск, Абзаково рассказала она.
Гуляева призналась, что составлять маршрут телевизионщикам помогают местные жители, которые присылают свои предложения. На руку и то, что сама Гуляева — уроженка Урала.
Путешествовать будем на внедорожнике Volvo. Уверена, везде проедем сказала собеседница агентства.
По ее словам, в ходе путешествия будет реализовано несколько интересных задумок.
Но раскрывать мы их пока не будем добавила Гуляева.
Ранее стало известно о том, что целый сезон программы «Ездим дома» телеканала «Дождь» будет посвящен путешествию по Уралу. Сценаристов интересуют не только интересные места, но и инициативные люди.
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