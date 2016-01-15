Журналисты «Дождя» будут штурмовать на внедорожнике Тагил и Соликамск

Да, отправляемся в начале февраля. Маршрут еще разрабатывается, уточняется. Думаю, что посетим Тагил, Верхотурье, Соликамск, Абзаково рассказала она.

Гуляева призналась, что составлять маршрут телевизионщикам помогают местные жители, которые присылают свои предложения. На руку и то, что сама Гуляева — уроженка Урала.

Путешествовать будем на внедорожнике Volvo. Уверена, везде проедем сказала собеседница агентства.

По ее словам, в ходе путешествия будет реализовано несколько интересных задумок.

Но раскрывать мы их пока не будем добавила Гуляева.