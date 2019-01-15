80 жителей Екатеринбурга устроили митинг против платных парковок во дворах домов

Жительница ЖК «Калининский» рассказала журналистам, что застройщик собирал средства на долевое строительство паркинга. Но через некоторое время без объяснений деньги были возвращены екатеринбуржцам.

Жители дома пользовались территорией как бесплатной парковкой. Земля принадлежала ЛСР. В дальнейшем у компании арендовало территорию ООО «Уралтехкомплект». На данном месте арендатор организовал платную парковку. За стояночное место екатеринбуржцам нужно заплатить 1 тысячу рублей в месяц.

Платить деньги жители ЖК «Калининский» не готовы, поэтому они устроили митинг.