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80 жителей Екатеринбурга устроили митинг против платных парковок во дворах домов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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80 жителей Екатеринбурга устроили митинг против платных парковок во дворах домов

Сегодня, 22:35ОбществоФото: Znak.com
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