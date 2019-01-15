80 жителей Екатеринбурга устроили митинг против платных парковок во дворах домов
80 жителей Екатеринбурга устроили 14 января митинг против платных парковок во дворах домов №89, 91, 95 на улице Таганская. За парковку на территории компании ЛСР с них брали до 1 тысячи рублей.
Жительница ЖК «Калининский» рассказала журналистам, что застройщик собирал средства на долевое строительство паркинга. Но через некоторое время без объяснений деньги были возвращены екатеринбуржцам.
Жители дома пользовались территорией как бесплатной парковкой. Земля принадлежала ЛСР. В дальнейшем у компании арендовало территорию ООО «Уралтехкомплект». На данном месте арендатор организовал платную парковку. За стояночное место екатеринбуржцам нужно заплатить 1 тысячу рублей в месяц.
Платить деньги жители ЖК «Калининский» не готовы, поэтому они устроили митинг.
Пресс-служба ЛСР сообщила, что изначально планировалось создание наземного паркинга, но жители ЖК «Калининский» проголосовал против. В итоге на территории компании организовалась стихийная парковка, но с недавнего времени территория была сдана в аренду, сообщает Znak.com.
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