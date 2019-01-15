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Будет поликлиника: историческое здание в Екатеринбурге будет реконструировано
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Будет поликлиника: историческое здание в Екатеринбурге будет реконструировано

Сегодня, 20:47ОбществоФото: Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области
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