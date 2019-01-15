Будет поликлиника: историческое здание в Екатеринбурге будет реконструировано
Сегодня, 20:47ОбществоФото: Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области
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В Екатеринбурге будет отремонтировано здание, которое является объектом культурного наследия. В дальнейшем в нем будет располагаться поликлиника.
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Речь идет об одном из первых каменных зданий, построенных в столице Урала. Дом был построен в 1910-х годах. До революции в кирпичном доме располагалась школа, затем стационар больницы.
Здание было выставлено на торги, где и определился владелец дома. Поскольку здание находится в аварийном состоянии, запланирована реконструкция фасада, крыши, окон и дверей. Кроме того, обновления коснутся и придомовой территории: там отремонтируют асфальт, выкорчуют деревья, пишет «Облгазета».
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