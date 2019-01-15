Бывший муниципальный служащий Екатеринбурга приговорен к 5 годам колонии за взятки
Экс-сотрудник отдела потребительского рынка администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга приговорен к пяти годам лишения свободы за взятки.
В период с июня 2014 по август 2017 года бывший сотрудник отдела потребительского рынка администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга получал взятки за бездействие при осуществлении торговли в неположенных местах.
Помимо этого, мужчина получал деньги от предпринимателей под предлогом административного сбора на благотворительность.
К сотрудникам правоохранительных органов обратилась пострадавшая от деятельности муниципального служащего предпринимательница. Женщина заявила о том, что сотрудник организации незаконно требовал с нее деньги.
Служащий признан виновным в преступлениях, предусмотренных частью 3 статьи 290 УК РФ, частью 3 статьи 159 УК РФ и частью 1 статьи 291.2 УК РФ. Преступник приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также лишен права занимать государственные должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на два года, сообщает ГУ МВД России по Свердловской области.
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