Бывший муниципальный служащий Екатеринбурга приговорен к 5 годам колонии за взятки

В период с июня 2014 по август 2017 года бывший сотрудник отдела потребительского рынка администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга получал взятки за бездействие при осуществлении торговли в неположенных местах.

Помимо этого, мужчина получал деньги от предпринимателей под предлогом административного сбора на благотворительность.

К сотрудникам правоохранительных органов обратилась пострадавшая от деятельности муниципального служащего предпринимательница. Женщина заявила о том, что сотрудник организации незаконно требовал с нее деньги.