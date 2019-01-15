Довел жену до самоубийства: житель Екатеринбурга приговорен к четырем годам колонии
В Екатеринбурге местный житель приговорен к четырем годам колонии общего режима за доведение жены до самоубийства.
Следствие установило, что житель Екатеринбурга 1953 года рождения в течение нескольких лет оскорблял свою супругу, а также применял к ней физическое насилие. 28 января 2018 года его жена 1961 года рождения после очередных побоев покончила с собой.
Следователи СКР опросили 25 свидетелей, организовали судебно-медицинскую и комплексную психолого-психиатрическую посмертную судебную экспертизу, которая доказала факт того, что женщина решилась на самоубийство из-за длительной психотравмирующей ситуации.
Мужчина был признан виновным по части 1 статьи 110 УК РФ и приговорен к четырем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает ГУ МВД России по Свердловской области.
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