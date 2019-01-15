«ЭКСПО-ГРУП» в поселке Кедровое оштрафовано на 525 тысяч за иностранных работников
Сегодня, 06:30ОбществоФото: pixabay.com
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В поселке Кедровое ГО Верхняя Пышма ООО ГК «ЭКСПО-ГРУП» оштрафовано на сумму 525 тысяч рублей за работавших на него иностранных граждан, занимающихся ремонтом дороги.
Компания занималась ремонтом одной из дорог поселка. При этом к ремонтным работам привлекались трое иностранных граждан. Прокуратурой установлено, что иностранные граждане работали на фирму без оформления трудового договора. Кроме того, ООО ГК «ЭКСПО-ГРУП» не проинформировало миграционную службу об иностранных работниках.
В отношении директора компании и на ООО ГК «ЭКСПО-ГРУП» были возбуждены административные дела. Компания получила штраф – 525 тысяч рублей, директор – 95 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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