«ЭКСПО-ГРУП» в поселке Кедровое оштрафовано на 525 тысяч за иностранных работников

Компания занималась ремонтом одной из дорог поселка. При этом к ремонтным работам привлекались трое иностранных граждан. Прокуратурой установлено, что иностранные граждане работали на фирму без оформления трудового договора. Кроме того, ООО ГК «ЭКСПО-ГРУП» не проинформировало миграционную службу об иностранных работниках.