Фриганы Екатеринбурга составили карту помоек с бесплатной едой
Сегодня, 21:12ОбществоФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Екатеринбургские фриганы составили карту с помойками, где можно бесплатно покушать. Всего в уральской столице отмечено 31 место.
Сюжеты: Екатеринбург
Фриганы – люди, которые из-за принципа предпочитают находить пищу в помойках.
Карта с обозначением мусорных баков, где можно поесть людям, появилась в уральской столице. Активисты, составившие ее, сопроводили обозначения комментариями. Например, в одной из помоек можно найти «ништячки к чаю», информирует URA.RU.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей