ГЛК «Гора Белая» стал самым посещаемым туробъектом в Свердловской области
Сегодня, 20:26ОбществоФото: pixabay.com
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Горнолыжный комплекс «Гора Белая», расположенный в Нижнем Тагиле, стал самым популярным местом отдыха свердловчан в новогодние праздники.
Сюжеты: Нижний Тагил
Рейтинг самых часто посещаемых туристических объектов составил Центр развития туризма Свердловской области. Так, в период с 1 по 8 января 2019 года, горнолыжный комплекс «Гора Белая» посетили 41,5 тысяч человек.
Кроме того, в список лидирующих туробъектов вошел Невьянский государственный историко-архитектурный музей. Его посетили 4,3 тысячи свердловчан. В природный парк «Оленьи ручьи» в каникулы приехали три тысячи человек, в Верхотурский государственный историко-архитектурный музей-заповедник – 1,3 тысячи. Посетить природный парк «Бажовские места» захотели 1,2 тысячи человек, сообщает «Тагильский рабочий».
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