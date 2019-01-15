Горячительное ограничение: свердловские деятели – о законе «алкоголь с 21 года»

TagilCity.ru пообщался с молодёжью, а также с теми, кто работает с несовершеннолетними и их семьями. Собеседники редакции выразили мнение о готовящемся законопроекте, высказались за и против, а также внесли свои предложения по борьбе с негативным явлением.

Закон – хорошо, или ограничения работают Большинство собеседников редакции высказались в поддержку закона.

К инициативе о запрете реализации алкоголя лицам, не достигшим 21 года, отношусь однозначно положительно. Считаю, что конкретно в этом вопросе нам стоит равняться на Европу, у них уже давно определены такие рамки. Алкоголь оказывает губительное влияние на молодежь, в раннем возрасте начинается употребление,считает Дмитрий Арды, руководитель аппарата Нижнетагильского местного отделения СРО ВОО «Молодая Гвардия».

В качестве примера Минздрав РФ, обсуждая законодательную инициативу, приводит Японию, США, Индонезию и Парагвай, где возраст продажи любого алкоголя начинается с 20–21 года, а также Египет и скандинавские страны, где только с 20–21 года разрешается приобретать крепкие алкогольные напитки. Среди стран СНГ ведомство упоминает Казахстан, где нельзя продавать алкоголь лицам младше 21 года.

Продавать алкоголь с 21 года – это просто замечательно, но подростков, которые жаждут выпить горячительный напиток, это не остановит, уверена Анна Межова, представитель благотворительного фонда «Нижнетагильский городской родительский комитет.

Один из спикеров уверен, что ограничения и запреты, которые введены на законодательном уровне, действительно работают, и этому есть подтверждение.

Подростки и молодежь – это не только будущее, это наше настоящее, о котором надо думать и действовать в настоящем времени. И если эта инициатива уменьшит количество выпитого подростками и молодежью алкоголя – я за такой запрет. С другой стороны, о пользе и эффективности запретов можно рассуждать долго, но даже сейчас на примере сигарет и игровых автоматов мы видим: ограничения и запреты работают. Может быть, не в той мере, в какой на них рассчитывают, но статистика и жизнь показывают, что работают, отметила Анна Хлыбова, руководитель ФДО «Юные тагильчане».

В целом поддерживаю [законопроект], хотя вопрос и правда неоднозначный. Можно запретить многое, но проблема не решится, и здесь нужен комплекс мер, отметила Мария Праведникова, начальник информационно-аналитического отдела ГАУ СО «Дом молодежи».

Помимо положительных нововведений, по мнению собеседников редакции TagilCity.ru, существуют некоторые факторы, которые не позволят закону оградить подростков от влияния алкоголя.

Запретим продажу алкоголя до 21 года, тогда начнут процветать нелегальные поставки, подпольная торговля алкоголем и т. д. Было ведь время, в СССР, когда вводили сухой закон, а к чему пришли в итоге? Начали пить всё подряд и травиться массово, самогон гнать и прочие нелицензированные продукты, и никто не знает состава этих напитков, считает Дмитрий Арды.

Ограничение до 21 года – только одна из мер Однако только повышение возрастного ограничения для продажи алкоголя не может помочь ситуации, уверены спикеры. Здесь, как уже выше отметили собеседники редакции, нужен комплекс мер, который бы помог молодёжи переключить внимание с негатива. В правительстве были поставлены серьёзные задачи по этому поводу.

В 204-м Указе Президента РФ стоят серьезные задачи, касающиеся здоровья наших граждан. Это и увеличение ожидаемой продолжительности жизни, и увеличение рождаемости, и увеличение доли граждан, которые систематически занимаются физкультурой и спортом. Законопроект об увеличении возраста продажи крепкого алкоголя – одна из мер, которая, прежде всего, направлена на решение этой проблемы, – на сохранение здоровья, подчеркнула Елена Чечунова, председатель комитета Законодательного собрания по молодёжной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма.

Это долгая и кропотливая работа через мониторинг, через развитие сферы досуга, повышение уровня жизни населения в целом. После принятия очередного ограничения ситуация в корне не изменится точно. Это мое личное мнение, отметила Мария Праведникова.

«В каждой семье есть алкоголик» Собеседников редакции объединяет мнение о том, что алкоголь, будучи негативным фактором, вошёл в жизнь общества и закрепился очень давно.

Испокон веков люди пили. Тут наш русский менталитет никуда не деть. Пьют все и всюду, уверена Анна Межова.

Да, большая часть тянется потому, что видят это дома, как минимум на всех праздниках, а как максимум – ещё и ежедневно. «Мне нужно расслабиться», – поясняют родители детям. О чём мы говорим, если на выпускном из садика уже ставится шампанское и вино родителям на стол? «Праздник же». А сами школьники говорят: «Мы в 18 уже пить бросаем, а по закону только разрешение получили». Это не из-за свободного времени, а потому, что у них есть авторитетный пример в семье – родители или родственники. Посмотрите на наши семьи, у нас у каждого есть в семье алкоголик. Проблема детского алкоголизма – это не причина, а следствие алкоголизма взрослых, уверена преподаватель Светлана Загс, работающая с молодёжью.

Именно пример близких людей – семьи и друзей – формирует будущие взгляды ребёнка.

Во многих случаях причина заключается в родителях. Дети видят круг общения родителей. Это неблагополучные семьи, рассказала Татьяна Пятышева, заведующая отделением профилактики безнадзорности в Центре социальной помощи семье и детям города Нижний Тагил.

Всем известно, что дети подражают взрослым. Поведение ребёнка – это зеркало семьи.

По моему мнению, несовершеннолетние тянутся к бутылке по простой причине: они видят, что старшим это нравится, вследствие этого они начинают подражать. Стоит личным примером показывать плюсы трезвого образа жизни, а не рассказывать анекдоты за столом на пьяную голову, уверен Дмитрий Арды.

Александр Вшивцев уверен, что помочь в устранении этой причины могут уроки трезвости. Рассказывать о вреде алкоголя детям должны и родители, и учителя.

С подрастающим поколением нужно проводить уроки трезвости в школах, училищах. Родители с детства обязаны формировать «трезвое» мировоззрение у своих детей.

В крупных городах молодёжь пьёт меньше Подростки, проживающие в небольших городах, отмечают проблему алкоголизма среди сверстников.

Год назад мы проводили депутатские слушания по вопросам молодежной политики, в преддверии которых был проведен соцопрос среди молодежи. Одной из главных проблем в небольших муниципальных образованиях ребята называют алкоголизм среди сверстников, и эту проблему надо, безусловно, решать. В крупных муниципалитетах, в Екатеринбурге этот вопрос отмечается не так остро, поделилась с TagilCity.ru Елена Чечунова.

Именно в небольших городах, по мнению спикеров, есть проблема с развитием инфраструктуры.

Несовершеннолетние тянутся к бутылке потому, что это атрибут взрослой жизни, подростки хотят быстрее повзрослеть, чувствовать себя значимыми, «крутыми». Это касается больших городов. А в деревнях и маленьких городах проблема не решится, пока не появится нормальная инфраструктура, только тогда алкоголь перестанет быть единственным развлечением, уверена Мария Праведникова.

В этом случае решением проблемы является работа с лидерами общественного мнения, которые есть в любом обществе.

Стоит начать работать с теми, на кого смотрит молодежь, к кому она прислушивается и тянется, и через этих людей уже транслировать трезвую жизнь, уверен Дмитрий Арды.

Пьют, потому что интересно В молодёжной городской думе проводили собственное исследование и выяснили, что ещё одна причина, по которой пьют дети, – интерес и досуг.

Выборку мы брали по Свердловской области, но я не думаю, что картина существенно отличается в других регионах. Большинство опрошенных подростков пояснили, что употребляют алкоголь прежде всего для досуга и для «интереса», уверен Данил Кабильский, председатель молодёжной думы Нижнего Тагила.

В каждом ребёнке нужно раскрывать таланты и способности, уверена руководитель Федерации детских объединений «Юные тагильчане» Анна Хлыбова. Это пробуждает у молодых людей правильный интерес к жизни и формирует устойчивое отношение к алкоголю и наркотикам.

Необходимо, чтобы ребенок, вырастая, к подростковому возрасту нашел точки приложения своих талантов и способностей. Надо делать все возможное и семьям, и обществу в лице организаций и институтов, чтобы молодые люди попробовали себя в творчестве, волонтерстве, спорте, профориентации и других направлениях, поддерживать интерес к жизни. Сейчас очень много возможностей для молодежи – и я на них надеюсь больше, чем на запреты, потому что чем больше у человека точек опоры, тем он более независим и устойчив к пагубному влиянию алкоголя и наркотиков.

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Подросткам нечем себя занять, или отсутствие вдохновения Ещё одна причина, по мнению собеседников TagilCity.ru, – большое количество свободного времени у несовершеннолетних.

Другая причина – небольшая занятость. У подростков слишком много свободного времени, или им некуда сходить, поэтому они ищут такие приключения, употребляя алкоголь, уверена Татьяна Пятышева.

Зачастую «спасательным кругом» для подростков является любительский или профессиональный спорт.

Нужно уделять как можно больше внимания развитию спортивной инфраструктуры: спортивным площадкам, воркаутам, а также вовлекать школьников, студентов, трудовые коллективы к сдаче норм ГТО. Интересен и сам процесс подготовки к сдаче нормативов, и особая гордость – значок ГТО. Это и должно быть приоритетами для подрастающего поколения, уверена Елена Чечунова.

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Выпить – спрятаться от личных проблем Ещё одна причина, по которой подростки выпивают, ­– стремление раскрепоститься, уйти от семейных проблем, не выделяться в компании друзей.

Сейчас очень много стали продвигать здоровый образ жизни и спорт, многие подростки тянутся, но не многим дается. Алкоголь для подростка – это быть смелее, взрослее, раскрепоститься или уйти от проблем с родителями и сверстниками,уверена Анна Межова.

Вполне вероятно, что подростку нужно дать возможность выговориться и озвучить свои проблемы для дальнейшего их решения.

У нас работают психологи, телефоны доверия. Если детям захотелось поговорить, то они могут пообщаться с компетентными специалистами, поделилась с TagilCity.ru Татьяна Пятышева.

Информационное здоровье необходимо для детей Формирование здорового информационного поля без продвижения алкоголя и прочих напитков – одна из главных задач государства.

Нужно бороться с пропагандой алкоголя. Телевизор смотрю редко, но иногда попадаю на спортивные мероприятия, а там кругом реклама пива,отметил Дмитрий Арды в разговоре с TagilCity.ru.

По мнению Александра Вшивцева, председателя общественной организации «Учителя трезвости Нижнего Тагила», законы отвлекают людей от главной проблемы.

Увеличение возраста торговли алкоголем до 21 года не решает главную задачу по формированию трезвых убеждений у граждан и молодёжи. Это отвлекающий манёвр от главной проблемы, отнимающий трезвость через пропаганду алкоголя в кино, рекламе, отмечает общественник в беседе с TagilCity.ru.

Нужно контролировать потребление алкоголя в обществе Также в молодёжной думе Нижнего Тагила уверены, что главный способ борьбы с алкоголизмом в юношестве – делать ответственным за последствия необдуманных поступков самих родителей и подростков. Также важно контролировать потребление алкоголя в обществе.

На мой взгляд, контролировать надо не только продажу алкоголя, но и его потребление, ведь по большому счету находчивый подросток и в 18 всегда найдет возможность купить алкоголь. Если действительно бороться с подростковым алкоголизмом, то правильный путь – делать ответственным за совершение правонарушения не только продавцов магазинов, но и именно подростков и их родителей. В России, где актуальна проблема контрафактного и опасного для жизни алкоголя, это особенно актуально, пояснил свою точку зрения Данил Кабильский.

Повышение возрастного ограничения – дискриминация? Новый возрастной порог для покупки алкоголя может быть дискриминацией, считают в молодёжной думе Нижнего Тагила. По мнению председателя представительного органа, в России избирательным правом, а также обязанностью проходить службу в армии – наделяют уже с 18 лет. Почему тогда человек в возрасте 21 года, способный голосовать и защищать родину, не может купить себе выпивку?

Предложенная инициатива о повышении минимального возраста с 18 лет до 21 года для приобретения спиртных напитков несомненно несет ряд преимуществ, но она не учитывает положения действующих законов и ведет к кардинальному пересмотру большинства из них. 18 лет в России – это возраст совершеннолетия. Надо понимать, что с 18 лет человек получает практически все гражданские права, в то время как с 21 года никаких новых прав и обязанностей у него не появляется. В данной связи возникает некого рода «дискриминация». Представьте, что призыв в армию начинается в 18 лет, а право на покупку алкоголя появляется с 21 года. Иными словами, умирать за родину человек уже готов, а купить бутылку вина государство ему еще не разрешает. Однако разума человека в данном возрасте достаточно, чтобы выбирать президента, но недостаточно, чтобы ответственно потреблять алкоголь, сказал Данил Кабильский.