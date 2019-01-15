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Горячительное ограничение: свердловские деятели – о законе «алкоголь с 21 года»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Walking person people running summer young 1092256 pxhere.com

Горячительное ограничение: свердловские деятели – о законе «алкоголь с 21 года»

Сегодня, 23:19ОбществоЮлия СтепановаФото: pxhere.com
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