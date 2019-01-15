Лучшие образовательные учреждения названы в Свердловской области

В Свердловской области названы лучшие образовательные учреждения. Среди них школа №10 в Нижней Салде, школа №53 в Екатеринбурге, гимназия №1 в Сухом Логу, Арамашевская средняя образовательная школа им. М. Мантурова в Алапаевском муниципальном образовании и школа №46 в Режевском городском округе.

Оценка образовательной деятельности осуществлялась министерством общего и профессионального образования Свердловской области. В качестве критериев были выбраны открытость и доступность информации об учреждении, условия работы, компетентность сотрудников, удовлетворенность учащихся и их родителей. В анкетировании приняли участие 351 тысяча человек, среди которых 298 тысяч родителей или законных представителей и более 52 тысяч учащихся старше 14 лет. В процессе составления рейтинга были рассмотрены 1 143 образовательных учреждения.