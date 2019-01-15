Монумент «Борода Бажова» появился в городе Полевском
Сегодня, 22:35ОбществоФото: Департамент информполитики Свердловской области
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Монумент из белого мрамора «Борода Бажова» появился в городе Полевском.
В честь 140-летия со дня рождения Павла Бажова в городе Полевском установлен объект под названием «Борода Бажова».
Монумент представляет собой бороду в виде прядей волос. В планах департамента информполитики региона – появление на арт-объекте фраз из книг писателя.
Рядом с монументом установлены кошка-муренка и лесной козлик из произведения Бажова «Серебряное копытце», сообщает «Областная газета».
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