«Начни с себя»: в Нижнем Тагиле будут проводить тренировки для всех желающих
В Городском Дворце Молодежи состоялось вводное собрание инструкторов и координаторов проекта «Начни с себя». Организаторы проекта планируют приобщить жителей Нижнего Тагила к здоровому и активному образу жизни.
В Городском Дворце Молодежи 13 января прошло вводное собрание инструкторов и координаторов проекта «Начни с себя». Данный проект направлен на развитие и пропаганду новой системы тренировок физического развития, а также на приобщение жителей Нижнего Тагила к здоровому и активному образу жизни.
Проект реализуют с использованием гранта, полученного в конкурсе «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!».
В рамках проекта планируется привлечь к круглогодичным тренировкам молодежь, среднее и старшее поколение города. Также инициаторы планируют приобщить жителей к участию в спортивных состязаниях города и области.
Организаторы проекта отмечают, что это поможет укрепить здоровье горожан, и появится возможность приобщиться к здоровому образу жизни.
На собрании также обсудили правила будущих форматов проведения тренировок и теоретических занятий. Определены цели и задачи. Далее будут составлены графики тренировок и состоится заключительное утверждение правил. После окончания всех организационных моментов начнётся набор в группы, информирует пресс-служба МБУ «Городской Дворец Молодежи».
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