«Начни с себя»: в Нижнем Тагиле будут проводить тренировки для всех желающих

В Городском Дворце Молодежи 13 января прошло вводное собрание инструкторов и координаторов проекта «Начни с себя». Данный проект направлен на развитие и пропаганду новой системы тренировок физического развития, а также на приобщение жителей Нижнего Тагила к здоровому и активному образу жизни.

Проект реализуют с использованием гранта, полученного в конкурсе «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!».

В рамках проекта планируется привлечь к круглогодичным тренировкам молодежь, среднее и старшее поколение города. Также инициаторы планируют приобщить жителей к участию в спортивных состязаниях города и области.

Организаторы проекта отмечают, что это поможет укрепить здоровье горожан, и появится возможность приобщиться к здоровому образу жизни.