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«Начни с себя»: в Нижнем Тагиле будут проводить тренировки для всех желающих
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Начни с себя»: в Нижнем Тагиле будут проводить тренировки для всех желающих

Сегодня, 17:36ОбществоФото: МБУ «Городской Дворец Молодежи»
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