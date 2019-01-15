Нижнетагильский котельно-радиаторный завод выплатил бывшим сотрудникам 2 млн рублей
Сегодня, 17:56ОбществоФото: pixabay.com
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Нижнетагильский котельно-радиаторный завод начал выплачивать бывшим заводчанам заработную плату. В настоящий момент выплачены 2 миллиона рублей. Оставшийся долг составляет 23 миллиона рублей.
Сюжеты: Нижний Тагил
В декабре 2018 года общий долг предприятия составлял 25 миллионов рублей. НТКРЗ добровольно начал выплату заработной платы.
Выплата задолженности находится на личном контроле прокуратуры. Об этом заявил зампрокурора Дзержинского района Николай Коваленко. По его словам, судебные приставы должны будут арестовать счета завода и прибегнуть к продаже имущества НТКРЗ, так как средств на выплату заработной платы предприятию может не хватить, сообщает ИА «Все новости».
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