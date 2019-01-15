Нижнетагильский котельно-радиаторный завод выплатил бывшим сотрудникам 2 млн рублей

Выплата задолженности находится на личном контроле прокуратуры. Об этом заявил зампрокурора Дзержинского района Николай Коваленко. По его словам, судебные приставы должны будут арестовать счета завода и прибегнуть к продаже имущества НТКРЗ, так как средств на выплату заработной платы предприятию может не хватить, сообщает ИА «Все новости».