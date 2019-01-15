Нижний Тагил занял 55 место по количеству довольных жизнью жителей в 2018 году

Нижний Тагил находится на 55 месте по количеству жителей, довольных жизнью. 79 процентов тагильчан дали положительные ответы на вопросы о качестве жизни. 58 строку рейтинга город занял по количеству опрошенных тагильчан (58 процентов), уверенных в завтрашнем дне.

Екатеринбург занял 58 место по числу довольного жизнью населения и 16 место по количеству жителей уральской столицы, уверенных в завтрашнем дне.

Лидирующую строку рейтинга по количеству довольных жителей занял город Грозный, в котором 88% опрошенных дали положительный ответ. 85 процентов жителей Тюмени, Ижевска и Махачкалы также довольны своей жизнью.

На последнем месте в рейтинге оказался Барнаул, в котором лишь 75 процентов жителей остаются довольными жизнью, и Якутск, в котором 47 процентов опрошенных уверены в завтрашнем дне.