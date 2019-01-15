Североуралец украл с банковской карты родственника 5 500 рублей в день его рождения
Неприятный подарок преподнёс 24-летний житель Североуральска своему дяде на день рождения. Молодой человек украл у родственника средства с банковской карты и теперь может лишиться свободы на срок до 6 лет.
В период с 23 по 25 ноября 2018 года подозреваемый пришёл в гости к дяде для того, чтобы поздравить его с днём рождения. В момент застолья под предлогом установки игр, племянник взял смартфон жертвы и перевёл с прикреплённой к номеру телефон банковской карты 5 500 рублей.
Дядя живёт на пенсию по инвалидности, потому похищенные средства представляют для него значительную ценность, что позволило правоохранительным органам утверждать о нанесении значительного ущерба.
В момент допроса молодой человек во всём сознался. Также полицейские установили, что задержанный уже имеет судимость за кражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области. Теперь ему грозят штраф, либо принудительные работы, либо лишение свободы на срок до шести лет. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
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