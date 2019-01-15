Североуралец украл с банковской карты родственника 5 500 рублей в день его рождения

В период с 23 по 25 ноября 2018 года подозреваемый пришёл в гости к дяде для того, чтобы поздравить его с днём рождения. В момент застолья под предлогом установки игр, племянник взял смартфон жертвы и перевёл с прикреплённой к номеру телефон банковской карты 5 500 рублей.

Дядя живёт на пенсию по инвалидности, потому похищенные средства представляют для него значительную ценность, что позволило правоохранительным органам утверждать о нанесении значительного ущерба.