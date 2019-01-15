Стоимость капермонта в России может быть увеличена из-за роста НДС

Министерство строительство России внесло предложение в проект постановления правительства. В соответствии с ростом добавочной стоимости предлагается внести изменения в ценах договора между оператором и подрядчиком.

Изменение цены договора, заключенного до января 2019 года допускается по соглашению сторон до 1 октября 2019 года в рамках срока исполнения договора в случае, если увеличенный размер ставки добавленной стоимости не предусмотрен ранее условиями соглашения.

Также в проекте указано, что стоимость каждой услуги не должна превышать предельные показатели Жилищного кодекса.