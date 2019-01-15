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Стоимость капермонта в России может быть увеличена из-за роста НДС
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Roof tiles repair building construction scaffold 1207387

Стоимость капермонта в России может быть увеличена из-за роста НДС

Сегодня, 16:48ОбществоФото: maxpixel.net
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