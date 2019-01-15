Свердловчанка выиграла суд у управления соцполитики в Артинском районе

Сотрудники управления социальной политики по Артинскому району в Свердловской области нарушили права многодетной матери на распоряжение средствами областного материнского капитала, сообщает прокуратура Свердловской области. Женщина обратилась в управление с заявлением о выплате средств из областного материнского капитала. Мать несовершеннолетних детей просила перевести средства на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилого дома в поселке Арти. Договор займа многодетная мама заключила весной 2018 года.

Но управление социальной политики вынесло решение направить денежные средства из областного материнского капитала только на выплату основного долга по договору займа. На погашение процентов решения не было. В итоге у женщины накопился долг по заключенному договору. Тогда она обратилась с заявлением в прокуратуру Артинского района.