Свердловчанка выиграла суд у управления соцполитики в Артинском районе
В Артинском районе Свердловской области сотрудники управления социальной политики нарушили права многодетной матери на распоряжение средствами областного материнского капитала. Суд признал их действия незаконными.
Сотрудники управления социальной политики по Артинскому району в Свердловской области нарушили права многодетной матери на распоряжение средствами областного материнского капитала, сообщает прокуратура Свердловской области. Женщина обратилась в управление с заявлением о выплате средств из областного материнского капитала. Мать несовершеннолетних детей просила перевести средства на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилого дома в поселке Арти. Договор займа многодетная мама заключила весной 2018 года.
Но управление социальной политики вынесло решение направить денежные средства из областного материнского капитала только на выплату основного долга по договору займа. На погашение процентов решения не было. В итоге у женщины накопился долг по заключенному договору. Тогда она обратилась с заявлением в прокуратуру Артинского района.
Прокуратура направила заявление в районный суд, в котором просила признать действия работников управления социальной политики по Артинскому району незаконными. А также потребовала направить данные средства на погашение как основного долга, так и выплату в пользу процентов. Суд требования прокуратуры удовлетворил полностью, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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