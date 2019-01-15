Ветеран ВОВ и десятикратная рекордсменка России Мария Колтакова отметила 95-летие
Жительница Белгорода Мария Денисовна Колтакова, которая является ветераном Великой Отечественной войны, а также десятикратной рекордсменкой России, отметила 95-летний юбилей.
Мария Колтакова – ветеран Великой Отечественной войны, участник Курской битвы, освобождения Харькова, Львова, Польши и Чехословакии. Она была старшей медслужбы и вынесла с полей боя более 300 раненых солдат.
День Победы. Этот день в моей памяти за то, что я осталась жива, и за то, что я живу. Я не была героем. Но я горжусь тем, что была солдатом, рассказала ветеран ВОВ.
В пожилом возрасте Мария Денисовна установила 10 рекордов. Она стала самым пожилым картингистом России, ныряла с аквалангом, летала в аэротрубе и на дельтаплане.
Мария Колтакова награждена орденом Славы III степени, орденом Отечественной войны I степени.
Кроме того, Мария Денисовна приняла участие в программах «Поле Чудес» и «Старше всех!», сообщает Бel.ru.
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