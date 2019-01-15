Владимир Юрченко поручил усилить контроль за работой дорожных служб в Нижнем Тагиле

Работа дорожных служб в прошедшие выходные признана неудовлетворительной. Такую оценку на основе большого количества обращений граждан через сервис «Городской контроль. Сообщи о проблеме» дал Владимир Юрченко на заседании оперативного штаба по содержанию дорожно-транспортной сети и территории города.

Также на совещании обсудили вопросы своевременного вывоза снега, расчистки тротуаров, уборки парков и скверов в рамках муниципальных контрактов. Исполняющий обязанности заместителя главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Владимир Юрченко попросил руководителей подрядных организаций сделать соответствующие выводы и изменить графики работы, с учетом периода снегопадов. В условиях сильного снегопада дорожникам поручили переходить на круглосуточный режим работы, а также привлекать дополнительную снегоуборочную технику для уборки улиц города.