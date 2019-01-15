Владимир Юрченко поручил усилить контроль за работой дорожных служб в Нижнем Тагиле
Работа дорожных служб в прошедшие выходные признана неудовлетворительной. Контроль за работой дорожных служб будет усилен, такое решение принял на заседании оперативного штаба Владимир Юрченко.
Работа дорожных служб в прошедшие выходные признана неудовлетворительной. Такую оценку на основе большого количества обращений граждан через сервис «Городской контроль. Сообщи о проблеме» дал Владимир Юрченко на заседании оперативного штаба по содержанию дорожно-транспортной сети и территории города.
Также на совещании обсудили вопросы своевременного вывоза снега, расчистки тротуаров, уборки парков и скверов в рамках муниципальных контрактов. Исполняющий обязанности заместителя главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Владимир Юрченко попросил руководителей подрядных организаций сделать соответствующие выводы и изменить графики работы, с учетом периода снегопадов. В условиях сильного снегопада дорожникам поручили переходить на круглосуточный режим работы, а также привлекать дополнительную снегоуборочную технику для уборки улиц города.
Отмечается, что сотрудникам «Службы заказчика городского хозяйства» Владимир Юрченко поручил усилить контроль за качеством выполненных работ, за расчисткой путей движения мусоросборочных машин в частном секторе, уборкой общественных мест и пешеходных переходов. Также дано указание привести в порядок гостевые маршруты, подъездные пути к проведению массовой гонки «Лыжня России» 9 февраля, информирует пресс-служба Администрации города Нижний Тагил.
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