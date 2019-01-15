Житель Екатеринбурга осужден на 4 года за продажу несуществующих труб на 35 млн руб.

Бизнесмен из Екатеринбурга в период с 2011 по 2015 годы, действуя от имени фирмы ООО «Нефтетрубный завод», заключал договоры с операторами из Ульяновской области, Казахстана и республики Башкортостан. Мужчина брал предоплату, а обязательств не выполнял или выполнял не в полном объеме, объясняя задержки недобросовестной работой поставщиков.