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Житель Екатеринбурга осужден на 4 года за продажу несуществующих труб на 35 млн руб.
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Житель Екатеринбурга осужден на 4 года за продажу несуществующих труб на 35 млн руб.

Сегодня, 19:03ОбществоФото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу
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