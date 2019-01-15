Житель Екатеринбурга осужден на 4 года за продажу несуществующих труб на 35 млн руб.
Житель Екатеринбурга приговорен к четырем годам лишения свободы за продажу несуществующих труб. Общая сумма ущерба от действий мошенника составила 35 миллионов рублей.
Бизнесмен из Екатеринбурга в период с 2011 по 2015 годы, действуя от имени фирмы ООО «Нефтетрубный завод», заключал договоры с операторами из Ульяновской области, Казахстана и республики Башкортостан. Мужчина брал предоплату, а обязательств не выполнял или выполнял не в полном объеме, объясняя задержки недобросовестной работой поставщиков.
Общий ущерб пострадавших компаний составил 35 млн рублей. Предприниматель выводил деньги со счетов завода посредством аффилированных юридических лиц. Всего на счету предпринимателя четыре эпизода мошенничества в особо крупном размере и столько же эпизодов легализации денег.
Суд признал екатеринбуржца виновным в мошенничестве и приговорил его к четырем годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, сообщает Е1.ru.
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