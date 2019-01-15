Житель Серова стал фигурантом уголовного дела за уклонение от военной службы
Сегодня, 08:00ОбществоФото: mil.ru
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Молодой человек из Серова не явился в военкомат для отправки к месту несения срочной службы. Теперь против него возбуждено уголовное дело за уклонение от призыва.
16 ноября 2018 года молодой житель Серова обязан был явиться в военкомат для отправки к месту несения военной службы, но не сделал этого. Позже он пояснил сотрудникам правоохранительных органов, что забыл об этом.
Теперь против него возбуждено уголовное дело по статье 328 УК РФ «Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы». Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до двух лет, сообщают «Вечерние Ведомости».
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