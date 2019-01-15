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Житель Серова стал фигурантом уголовного дела за уклонение от военной службы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Житель Серова стал фигурантом уголовного дела за уклонение от военной службы

Сегодня, 08:00ОбществоФото: mil.ru
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