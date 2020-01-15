«К сожалению, не через постель». Тагильский шоумен снялся в клипе группы «Чайф»

Попал я туда, к сожалению, не через постель. Хотя одна из моих сцен — постельная. Просто продюсер восхитившись, созданным мной образом, предложила сняться в клипе. Загвоздка была в том, что во время съёмок клипа я был в Европе, но ради этого, на два съёмочных дня, я прилетал в Екатеринбург,рассказал TagilCity.ru Виноградов.