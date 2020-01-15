«К сожалению, не через постель». Тагильский шоумен снялся в клипе группы «Чайф»
Шоумен и ведущий из Нижнего Тагила Михаил Виноградов снялся в клипе екатеринбургской группы «Чайф» на песню «Хэллоуин». Съёмки проходили в ноябре, а сам клип, по словам Виноградова, должен выйти совсем скоро.
Попал я туда, к сожалению, не через постель. Хотя одна из моих сцен — постельная. Просто продюсер восхитившись, созданным мной образом, предложила сняться в клипе. Загвоздка была в том, что во время съёмок клипа я был в Европе, но ради этого, на два съёмочных дня, я прилетал в Екатеринбург,рассказал TagilCity.ru Виноградов.
Режиссёром-постановщиком и сценаристом клипа выступает Александр Костыгин, который осенью снимал клип для рэп-песни Нигатива «На руках». Продюсирует работу Ольга Баранова, которая также занималась клипом Нигатива.
По данным ОТВ, в центре внимания клипа уличный музыкант — худощавый юноша с доброй душой и чутким сердцем. Также в съёмках были задействованы многие уральские знаменитости, например, бизнесмен Станислав Чернецкий и ведущая ОТВ Ксения Телешова. Клип на песню «Хэллоуин» станет уже четвертым для нового альбома группы «Чайф» «Слова на бумаге», который вышел осенью 2019 года.