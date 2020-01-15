Картина Рубенса из ирбитского музея пройдет экспертизу в Москве
Сегодня, 09:07ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Картина художника Питера Рубенса «Оплакивание Христа и положение во гроб», которая находится в музее ИЗО в Ирбите, будет отправлена на экспертизу в Москву, пишет ТАСС со ссылкой на директора музея.
Картина была передана музею в Ирбите в 1976 году и ранее считалась копией. Однако во время реставрации полотна в 2016–2017 годах появилось предположение, что она может быть подлинной.
Сначала свое заключение дадут московские эксперты, а затем картина направится на экспертизу в Эрмитаж, чтобы сопоставить мнение всех специалистов,говорит директор ирбитского музея Валерий Карпов.
В Москву полотно отправится в начале февраля.
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