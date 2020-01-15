«Люди разучились ждать». Как «Тагильский трамвай» конкурирует с авто и маршрутками

Когда начал работать безналичный способ оплаты, всплеска активности не было, но количество безналичных транзакций потихоньку растёт. Люди прекрасно понимают, что на утро уже не нужно искать 20 рублей наличных денег, чтобы проехать на работу. Приняли однозначно хорошо,поделился Темнов.

По его словам, кондукторы также уже полностью разобрались в новинке, хотя изначально это давалось им немного сложно, а обучение проходило, пока «не разберутся все».

Кондуктора сначала немного переживали, что будет сложно разобраться в новом оборудовании. Мы отдавали два аппарата в депо для обучения. Оно проходило именно столько, сколько просили кондуктора. Изначально мы, руководители, научились сами, чтобы подсказывать. Но сейчас кондуктора пережили, я думаю, безболезненно этот момент. Они сейчас друг друга учат, как лучше и правильней,пояснил директор.

В тагильских трамваях заработал безналичный расчет

Также Темнов заявил, что видит большие перспективы в развитии данной технологии. В первую очередь планируется сделать электронные проездные — карточкой, а не бумажным документом, как сейчас. Также Темнов рассказал о планах добавления проездного в социальную карту, которую планируют ввести в Свердловской области к 2021 году.

Постепенно мы будем вводить в эту систему новые опции. Социальная карта тоже будет постепенно зарождаться. Уже, на сегодняшний день появилась компания, которая будет этим заниматься. Не раздувать количество карт в кошельках у людей, а тоже быть в ней, чтобы ей можно было оплачивать проезд,добавил Игорь Темнов.

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Следующим шагом директор «Тагильского трамвая» называет создание повременной оплаты проезда, когда билет действует не одну поездку, а определенное время, что позволяет тем, кто ездит с пересадками, платить меньше.

Сейчас проездные, дальше повременная оплата проезда. Вы сможете уехать на другой конец города за один билет. К сожалению, здесь пока без сроков, но мы стремимся. Человек сможет ездить по одному билету — как в метро, где вы купили один билет и проехали куда нужно с пересадками. У нас такая идея фикс, только наземная,говорит Игорь Темнов.

Также он поделился желанием создать в каждом вагоне «Wi-Fi», однако такое нововведение требует больших средств.

Нужно подходить комплексно. Нужно иметь понимание, чего город хочет. У нас оно есть. С главой города в том числе. Он понимает, что социальный транспорт должен быть однозначно. Сейчас у нас кто на маршрутках работает? Те, кто могут в раз собраться и уехать к себе домой, — и город встал,

Фото: официальный сайт "Тагильский трамвай"

Игорь Темнов также поделился своим мнение о значимости трамвая для Нижнего Тагила. По его мнению, общественный транспорт — лицо города.

Вот уберите трамвай из любого города, это будет просто населённый пункт. На сегодняшний день, если привлечь небольшие инвестиции, можно сделать движение намного быстрее, например, сделать скоростной трамвай от районов и до центра. Возьмём направление Дзержинский район — центр. Там можно, немного вложившись в инфраструктуру, увеличить скорость в два раза, заявил директор «Тагильского трамвая».

Фото: официальный сайт "Тагильский трамвай"

Результат конкуренции с автотранспортом, по мнению Темнова, можно предсказать на примере Европы.

На сегодняшний день, как и в любом городе, автомобили увеличиваются даже не знаю с какой прогрессией. Все прекрасно понимают, что даже многие европейские города сейчас полностью уходят на электротранспорт. Они выигрывают экологически,объяснил Темнов.

Он заявил, что поддержки от администрации «Тагильскому трамваю» хватает, но хотелось бы больше внимания в плане развития.

Было правильно, что Носов когда-то не дал развалиться и поддержал, и Пинаев сейчас пытается на уровне держать. Сейчас у нас есть хороший проект: на Алтайском микрорайоне в Дзержинском районе построить линию. Это было бы хорошо для всех,добавил директор.

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Напомним, администрация Нижнего Тагила выдаст «Тагильскому трамваю» 192,6 миллиона рублей за оказание услуг по перевозке пассажиров за полтора года: с 1 января 2020 года по 30 июня 2021 года. По этому поводу Игорь Темнов также добавил, что сейчас администрация заказывает не только «популярные» рейсы в час пик, а также ранние утренние, что сказывается очень положительно.

Люди, которым в 5-6 утра нужно ехать на работу, они уже защищены этим контрактом. Мы уже точно знаем, что за этот рейс нам заплатят. Людям нужны эти маршруты. Тем не менее есть много людей, которые ездят у нас на дежурных вагонах, хотя они ездят и собирают своих сотрудников: водителей, кондукторов. И в эти вагоны садятся люди, которые едут в садики кашу варить. Ребёнку ведь не объяснишь, почему кашу не дали. А на чём им ещё ездить? Не такси же вызывать

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Темнов считает, что увеличение числа маршрутов не улучшит ситуацию. По его мнению, нужно работать над оптимизацией существующих маршрутов и сокращать интервал между трамваями.

У нас люди просто немножко разучились ждать. Выходя из газели они хотят сразу видеть приходящую. Немножко стереотипы нужно менять и это только для того, чтобы не было огромного количества общественного транспорта. Чем больше мы будем делать маршрутов, лучше от этого не станет, а наоборот появятся определенные проблемы. Трамваи бы стояли друг за другом на Ленина как одна электричка,объясняет Темнов.

Фото: tagilcity.ru

По словам директора «Тагильского трамвая», именно рациональный подход помогает ежегодно повышать пассажиропоток.

Мы, создавая правильный интервал, даём людям понять, что транспорт не должен ходить полупустой или набитый битком. Мы пытаемся вести такую, правильную политику. Сейчас есть определенное количество транспорта, которое ходит до начала работы и после. Эти маршруты нужно подтягивать и всё. Костяк уже отработан: основные маршруты и направления,пояснил Игорь Темнов.

Игорь Темнов работает директор «Тагильского трамвая» с 2012 года. До этого момента, по его словам, пассажиропоток стремительно падал вниз, а также уменьшалось количество рейсов, маршрутов, выпуск вагонов.