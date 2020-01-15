Мэрия Екатеринбурга подала в суд иск о банкротстве клуба ретро автомобилей
Сегодня, 21:44ОбществоФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации Екатеринбурга подал в Арбитражный суд Свердловской области иск о признании банкротом уральского клуба «Авторетро», сообщает Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
В электронной картотеке арбитража указано, что мэрия требует признать клуб банкротом из-за образовавшегося долга в 3,67 миллиона рублей. Какие это материалы пока не расшифровывается. Ранее департамент уже взыскивал платежи с клуба за использование помещения по улице Таллинской в Екатеринбурге.
Участники клуба неоднократно участвовали в выставка, проводимых в День города, а также автопробегах и парадах. Кроме того, коллекционеры клуба вели активные переговоры с администрацией города по вопросам создания музея авто и мото коллекции.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей