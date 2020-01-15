Мэрия Екатеринбурга подала в суд иск о банкротстве клуба ретро автомобилей

В электронной картотеке арбитража указано, что мэрия требует признать клуб банкротом из-за образовавшегося долга в 3,67 миллиона рублей. Какие это материалы пока не расшифровывается. Ранее департамент уже взыскивал платежи с клуба за использование помещения по улице Таллинской в Екатеринбурге.