Минздрав завершил проверку ОДКБ, где на низкие зарплаты жаловались 113 врачей

Напомним, ранее работники ОДКБ разместили в сети обращение, в котором рассказали, что врачи медучреждения получают от 40 до 50 тысяч рублей, а средний медперсонал — от 20 до 30 тысяч рублей. В то время, как областной Минздрав заявляет, что средняя зарплата врача в регионе составляет 70 тысяч рублей.