Минздрав завершил проверку ОДКБ, где на низкие зарплаты жаловались 113 врачей
Областной Минздрав завершил внеплановую проверку ОДКБ в Екатеринбурге, где более сотни врачей пожаловались на низкие зарплаты, сообщает портал Е1.
В настоящий момент Минздрав проводит анализ полученных сведений. Результаты проверки будут оглашены на встречи с работниками медучреждения.
Напомним, ранее работники ОДКБ разместили в сети обращение, в котором рассказали, что врачи медучреждения получают от 40 до 50 тысяч рублей, а средний медперсонал — от 20 до 30 тысяч рублей. В то время, как областной Минздрав заявляет, что средняя зарплата врача в регионе составляет 70 тысяч рублей.
Напомним, летом 2019 года в Нижнем Тагиле уволились хирурги сразу из двух больниц. Причиной «бунта» медиков стало недовольство зарплатой и переработками. Погасить «бунт» удалось после вмешательства региональных и федеральных властей. Врачам пообещали повышение зарплаты и оплату переработок. Медики согласились вернуться на работу.