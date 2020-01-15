Музей искусств и тагильский художник претендуют на премию губернатора
Сегодня, 15:25ОбществоФото: Свердловский областной краеведческий музей
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Художник-график и педагог Владимир Зуев и Нижнетагильский музей искусств номинированы на премию губернатора Свердловской области в сфере искусства, сообщает региональный Минкульт.
Сюжеты: Нижний Тагил
Всего на премию номинированы 25 проектов в сфере литературы, кинематографии, анимации, театрального, ювелирного и изобразительного искусства. В список попал «Архитектурный альбом. Провинция Шанси. Китай» Владимира Зуева. Кандидатура Зуева представлена Свердловским отделением Союза художников России.
Научно-исследовательская монография-альбом «Алексей Константинов. Постоянство поиска. 1927–1998» от Нижнетагильского музея искусств представлена Управлением культуры города.
Победители получат денежное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей. Напомним, премии губернатора Свердловской области присуждаются ежегодно в количестве не более десяти за творческие проекты и вклад в развитие культуры и искусства.
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