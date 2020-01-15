Нижний Тагил вошел в список претендентов на звание «Город трудовой доблести»
16 января депутаты Государственной думы РФ примут законопроект «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести». В список городов-претендентов на звание вошел и Нижний Тагил, сообщает пресс-служба мэрии.
Инициатива выдвинуть муниципалитет на соискание звания была предложена городским Советом ветеранов. Подобное предложение выдвигалось еще пять лет назад.
Сегодня перспектива присвоения Нижнему Тагилу звания «Город трудовой доблести» обрела ясные границы, так как рассматривается на государственном уровне. Наши ветераны очень хотят, чтобы вклад города в оборону и Победу в Великой Отечественной войне был отмечен,рассказал председатель Совета Владимир Свистунов.
Предложение активистов ветеранского движения поддержали глава города Владислав Пинаев, а также губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и депутаты Законодательного собрания.
После принятия законопроекта все заявки городов-претендентов на звание «Город трудовой доблести» получат экспертное заключение Российской академии наук и будут направлены на рассмотрение в организационный комитет «Победа».