Нижний Тагил вошел в список претендентов на звание «Город трудовой доблести»

Инициатива выдвинуть муниципалитет на соискание звания была предложена городским Советом ветеранов. Подобное предложение выдвигалось еще пять лет назад.

Сегодня перспектива присвоения Нижнему Тагилу звания «Город трудовой доблести» обрела ясные границы, так как рассматривается на государственном уровне. Наши ветераны очень хотят, чтобы вклад города в оборону и Победу в Великой Отечественной войне был отмечен,рассказал председатель Совета Владимир Свистунов.

Предложение активистов ветеранского движения поддержали глава города Владислав Пинаев, а также губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и депутаты Законодательного собрания.