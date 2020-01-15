Путин предложил изменить Конституцию

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Выступая с посланием Федеральному Собранию, президент России Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию. По его словам, они должны закрепить социальные гарантии граждан, усилить роль законодательной и судебной власти, а также ограничить срок высшего должностного лица в РФ.
Поправки не затрагивают основополагающих принципов Конституции, отмечает телеграм-канал «Мейстер». Теоретически, они могут быть приняты без участия граждан, однако Путин настаивает на общественном обсуждении.
Авторы каналу уточнили, что поправки достаточно серьезно меняют баланс сил между ветвями власти. Именно россиянам предстоит жить в будущем, которое предлагает президент. Именно поэтому он и должен завизировать поправки.
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