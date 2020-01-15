Свердловская область выполнила план по призыву на военную службу в полном объеме

В октябре – декабре 2019 года на военную службу были призваны 3 557 свердловчан. Отправки на областной сборный пункт осуществлялись с 20 апреля по 30 декабря. Все муниципальные образования региона справились с поставленными задачами, а призывники обеспечивались вещевым имуществом и продовольствием в установленном порядке.