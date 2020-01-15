Свердловская область выполнила план по призыву на военную службу в полном объеме
Сегодня, 20:42ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Областной военкомат подвел итоги осеннего призыва 2019 года. Норма по призыву граждан в Свердловской области выполнена на 100%, сообщает пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
В октябре – декабре 2019 года на военную службу были призваны 3 557 свердловчан. Отправки на областной сборный пункт осуществлялись с 20 апреля по 30 декабря. Все муниципальные образования региона справились с поставленными задачами, а призывники обеспечивались вещевым имуществом и продовольствием в установленном порядке.
В осенний призыв 2019 года на военную службу должны были поступить 275 тагильчан и 30 жителей ГГО. Всего по России было призвано 132 тысячи человек.
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