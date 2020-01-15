Трое тагильчан попались на уловки мошенников и лишились денег

В первом случае злоумышленник на одном из сайтов разместил объявление о продаже сотового телефона по низкой стоимости. На объявление отозвался 21-летний тагильчанин. Мошенник предложил ему перевести деньги за аппарат, использовав интернет-ссылку сайта, что потерпевший и сделал. После этого аккаунт продавца был удален, а тагильчанин лишился пяти тысяч рублей.