Трое тагильчан попались на уловки мошенников и лишились денег
В Нижнем Тагиле трое жителей Дзержинского района лишились денег, попавшись на уловки мошенников, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».
В первом случае злоумышленник на одном из сайтов разместил объявление о продаже сотового телефона по низкой стоимости. На объявление отозвался 21-летний тагильчанин. Мошенник предложил ему перевести деньги за аппарат, использовав интернет-ссылку сайта, что потерпевший и сделал. После этого аккаунт продавца был удален, а тагильчанин лишился пяти тысяч рублей.
Еще один молодой горожанин пожелал приобрести через соцсети планшет, он перевел злоумышленникам 24 тысячи рублей. В объявлении был указан номер телефона, зарегистрированный в Новосибирске. Следуя инструкциям мошенников, житель Нижнего Тагила осуществил перевод денег, однако покупку не получил. После перевода средств абонент перестал выходить на связь.
61-летний тагильчанин получил звонок с предложением заработать денег, став участником брокерской компании. Мужчина в общей сложности перевел злоумышленникам 120 тысяч рублей.