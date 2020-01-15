В Екатеринбурге с инсультом после избиения на улице госпитализирован архитектор

Мужчина перестал выходить на связь, и тревогу подняла его 93-летняя мать. Кротов должен был позвонить, но женщина звонка не дождалась. Когда Кротов пропал, она позвонила внуку. Сын архитектора начал обзванивать больницы и вскоре выяснил, что в одно из медучреждений поступил избитый человек с подобными приметами.

У Кротова после избиения случился инсульт.

Такое ощущение, что на голове прямо прыгали. Он алкоголь не употребляет, не курит. У него проблемы с сердцем. И плюсом инсульт теперь, рассказал его сын Степан.

По словам мужчины, его отец неконфликтный человек. Перед избиением он был в кафе, где сделал замечание двум молодым людям, сильно шумевшим. Когда он вышел из заведения, молодые люди направились за ним.