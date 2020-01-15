В Екатеринбурге женщина лишилась 800 тысяч рублей на курсах финансовой грамотности

Женщину пригласили на курсы, на которых ее якобы могут научить зарабатывать на бирже. Для этого потребовались финансовые вложения, которые, по заявлению организаторов тренинга, должны окупиться за пару месяцев.

Так как денег у пенсионерки не было, они предложили ей оформить кредит. По словам дочери потерпевшей, организаторы тренинга разослали от имени женщины несколько заявок в банки и получили 800 тысяч рублей.