В Екатеринбурге женщина лишилась 800 тысяч рублей на курсах финансовой грамотности
Сегодня, 13:52ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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60-летняя пенсионерка из Екатеринбурга лишилась 800 тысяч рублей на курсах финансовой грамотности, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Женщину пригласили на курсы, на которых ее якобы могут научить зарабатывать на бирже. Для этого потребовались финансовые вложения, которые, по заявлению организаторов тренинга, должны окупиться за пару месяцев.
Так как денег у пенсионерки не было, они предложили ей оформить кредит. По словам дочери потерпевшей, организаторы тренинга разослали от имени женщины несколько заявок в банки и получили 800 тысяч рублей.
Организаторы курсов, получив деньги, обещали женщине помощь с торговлей на бирже, но вскоре заявили, что все деньги «сгорели». Пенсионерка осталась с долгом по кредитам. В настоящий момент полиция проводит проверку по заявлению пенсионерки.
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