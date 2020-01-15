В Главном управлении МЧС по Свердловской области началась реорганизация

Единым юрлицом будет главк МЧС, 20 юрлиц, оформленных для отрядов, будут ликвидированы. Полномочия по приобретению ГСМ, техники и прочего будут только у областного главка. Таким образом, отряды МЧС в регионе лишатся самостоятельности.