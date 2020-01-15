В Главном управлении МЧС по Свердловской области началась реорганизация
Сегодня, 09:20ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Главное управление МЧС России по Свердловской области с 1 января 2020 года начало реорганизацию. В частности, будут ликвидированы юридические лица, созданные для каждого отряда, а также сформировано новое штатное расписание, пишет Ура.ру.
Единым юрлицом будет главк МЧС, 20 юрлиц, оформленных для отрядов, будут ликвидированы. Полномочия по приобретению ГСМ, техники и прочего будут только у областного главка. Таким образом, отряды МЧС в регионе лишатся самостоятельности.
О реформе в МЧС начали говорить еще в прошлом году. При этом гарантировалось сохранение численности личного состава.
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