Жириновский предложил списать долг россиян перед МФО
Сегодня, 12:01ОбществоФото: Страница Владимира Жириновского во Вконтакте
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на своей странице в соцсети предложил списать все долги россиян перед микрофинансовыми организациями.
Они загнали граждан в кабалу. Нужно также списать все 40 млрд руб. долгов граждан перед ними, пишет Жириновский.
Также лидер ЛДПР предлагает ликвидировать все коллекторские агентства и МФО.
Напомним, по данным Центробанка за ноябрь прошлого года, размер кредитов, по которым россияне не производят оплату более 90 дней, составляет почти 812 миллиардов рублей.
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