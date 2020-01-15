Жительница Нижнего Тагила получила полгода условно за незаконное использование газа
Сегодня, 19:42ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Суд приговорил тагильчанку к лишению свободы сроком на шесть месяцев условно за незаконное подключение к газопроводу, сообщает пресс-служба ГАЗЭКС.
Сюжеты: Нижний Тагил
В мае 2019 года частный жилой дом на улице Рудничной был отключен от газоснабжения из-за задолженности в 26 тысяч рублей. Хозяйке дома разрешили реструктуризировать долг, но в ноябре того же года она вместе с зятем подключилась к газопроводу. При этом подключение они осуществили с помощью резинового гибкого шланга, что несет опасность.
В ходе рейда сотрудников ГАЗЭКС подключение было обнаружено, ущерб оценен в 1600 рублей. И мужчина, и женщина получили по полгода условного срока.
Ранее год лишения свободы условно получил хозяин дома на улице Мраморная. Он также осуществил незаконное подключение к газопроводу.
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