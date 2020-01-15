Жительница Нижнего Тагила получила полгода условно за незаконное использование газа

В мае 2019 года частный жилой дом на улице Рудничной был отключен от газоснабжения из-за задолженности в 26 тысяч рублей. Хозяйке дома разрешили реструктуризировать долг, но в ноябре того же года она вместе с зятем подключилась к газопроводу. При этом подключение они осуществили с помощью резинового гибкого шланга, что несет опасность.