15 января петербургская команда отправилась в Дубай.

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба пропустит первый зимний тренировочный сбор своего клуба, поскольку сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на информацию телеканала «Матч ТВ». Игроки и сотрудники тренерского штаба «Зенита» прошли тестирование на COVID-19 накануне вылета в Объединенные Арабские Эмираты. Команда Сергея Семака будет тренироваться в Дубае с 15 по 27 января.

