Екатеринбурженка отсудила у организаторов деньги за травму на концерте Little Big

Екатеринбурженка отсудила деньги за травму, которую получила во время выступления группы Little Big на фестивале «Ночь музыки» в 2019 году.

Во время мероприятия упала часть металлического ограждения и повредила ей ногу. После перенесенной операции женщина до сих пор хромает. По словам мужа пострадавшей Александра, организаторы не хотят отвечать за произошедшее. Иск, по которому женщина требовала выплатить ей больше миллиона рублей, был удовлетворен только частично. В итоге речь идет о сумме порядка 260–270 рублей, но мы пока не видели резолютивной части. Понимаете, с учетом травмы любая из выплат была бы несоизмерима с тем, что пришлось пережить и психологически, и физически,рассказал Александр Е1. Директор продюсерского центра «Лад» Евгений Горенбург пояснил, что с решением суда организаторы не согласны и будут его обжаловать. С принятым решением мы категорически не согласны, считали и продолжаем считать, что нашей вины в случившемся нет,рассказал юрист центра. По его словам, они подадут в Свердловский областной суд апелляционную жалобу и будут добиваться отмены решения.

