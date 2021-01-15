Эксперты: отсутствие обоняния провоцирует не только ковид

Эксперты: отсутствие обоняния провоцирует не только ковид

Сегодня, 16:42ОбществоPhoto: pixabay.com
Потеря обоняния — один из симптомов, по которым можно диагностировать ковид. Вместе с тем, привести к этому состоянию может не только COVID-19 — теряют нюх надолго при хроническом рините или непроходящем насморке.

NEWS.ru пишет, что со слов специалистов, почти у 20% людей с острыми или хроническими заболеваниями лор-органов встречается «медикаментозный ринит». Он возникает при постоянном употреблении человеком сосудосуживающих капель и спреев. Речь идет об использовании препаратов более одной-двух недель. Препараты облегчают дыхание, но постепенно выводят из строя обонятельные рецепторы, отметил врач-отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошлев.

Отмечается, что под влиянием препарата обонятельные рецепторы постепенно перестают полноценно работать. Соответственно, чем дольше человек злоупотребляет лекарством, тем выше шанс полной потери обоняния.

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