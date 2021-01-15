Исполняющим обязанности гендиректора ПАО «Россети» стал Андрей Рюмин

Два года назад компания «Россети Ленэнерго» получила максимальную чистую прибыль, размер которой превысил двенадцать миллиардов рублей. Это стало следствием мероприятий по оптимизации финансово-экономического состояния предприятия, которые начали годом ранее. В этот же период компания достигла устойчивого финансового состояния и снизила показатель Долг/EBITDA до 0,9. При этом рост рыночной капитализации предприятия за три года составил двадцать три процента, при этом стоимость чистых активов увеличилась на тридцать процентов.