Исполняющим обязанности гендиректора ПАО «Россети» стал Андрей Рюмин

Совет директоров назначил нового исполняющего обязанности генерального директора ГК «Россети».

Как пишут «Новые известия», по решению совета директоров новым руководителем группы компаний «Россети» стал Андрей Рюмин, который раньше возглавлял подразделение «Россети Ленэнерго». Отмечается, что необходимость поменять руководителя возникла из-за перехода Павла Ливинского во вновь созданный Департамент энергетики аппарата Правительства России на должность руководителя. В «Россети Ленэнерго» Рюмин пришел два года назад. Раньше он входил в совет директоров компании «Мосэнерго», руководил «Объединенной Энергетической Компанией» и работал в других крупных энергетических компаниях. В прошлом году подразделение «Россети Ленэнерго» под руководством Рюмина выполнило поручение президента России по завершению консолидации четырех больших электросетевых активов методом их присоединения к компании. Также предприятие обеспечило полный возврат сглаживания тарифной выручки на территории Санкт-Петербурга. Когда «Россети Ленэнерго» возглавлял Рюмин, компания построила восемнадцать современных энергетических подстанций, подключила больше 3 тысяч МВА трансформаторной мощности и провела почти семь тысяч километров новых линий электропередачи в регионах присутствия, обеспечив нужды потребителей. В результате проведенных работ компания добилась снижения средней продолжительности сбоев в работе электросетевой инфраструктуры на тридцать процентов. Также компания выполнила присоединение стратегических объектов и обеспечила удовлетворение нужд газопровода СП-2. Два года назад компания «Россети Ленэнерго» получила максимальную чистую прибыль, размер которой превысил двенадцать миллиардов рублей. Это стало следствием мероприятий по оптимизации финансово-экономического состояния предприятия, которые начали годом ранее. В этот же период компания достигла устойчивого финансового состояния и снизила показатель Долг/EBITDA до 0,9. При этом рост рыночной капитализации предприятия за три года составил двадцать три процента, при этом стоимость чистых активов увеличилась на тридцать процентов. В позапрошлом году Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акционерное общество) повысило кредитный рейтинг компании по национальной шкале до уровня ААА (RU) со стабильным прогнозом.

