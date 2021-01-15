На Урале контрактника уволили после пьяной погони со стрельбой

На Урале контрактника уволили после пьяной погони со стрельбой

Сегодня, 13:37ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге после погони ГИБДД, в результате которой им пришлось открыть стрельбу, был уволен служащий по контракту в ЦВО 22-летний Антон Канищев.

После задержания на молодого человека были составлены административные протоколы, пишет E1. В распоряжении редакции также оказалось видео, на котором контрактник рассказывает детали погони и уточняет, что перед тем как сесть за руль выпил два литра пива.

По словам молодого человека, он употребил спиртное, сел за руль автомобиля и отправился в сторону Ботаники по улице 8 марта. Там на одном из перекрестков стоят патрули. Задержанный сказал, что не остановился по их требованию, в результате чего началась погоня.

Они сделали план «Перехват» и перекрыли мне дорогу. Я подумал, что положили шипы. Начал сбавлять скорость, но увидел, что на дороге чисто. Тогда они начали по мне стрелять, говорит контрактник.

Video:YouTube-канал "Происшествия оперативно"

Во время погони он заехал на Широкую Речку, а затем в поселок Медный. Задержан был гонщик уже на улице Симферопольская, недалеко от военной части.

За пьяное вождение и сопротивление сотрудникам ГИБДД военному придется заплатить штраф, а также покинуть службу.

Как отметили в командовании Екатеринбургского гарнизона, молодой человек был представлен к досрочному увольнению, так как условия контракта он не выполнил.

Материалы о погони были направлены в военный суд.

Напомним, происшествие случилось 7 января 2021 года. Утром сотрудники ГИБДД в течение 40 минут преследовали легковой автомобиль. В ходе погони полицейским пришлось применить оружие.

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