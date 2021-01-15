Отремонтируют 14 участков: в Нижнем Тагиле определен список дорог для нацпроекта БКАД

Напомним, в 2020 году в рамках национального проекта БКАД было отремонтировано 24 участка дорог. Общая сумма ремонта составила 626 миллионов рублей. Кроме того, было выделено дополнительно 14 миллионов и отремонтировано еще пять дорог.