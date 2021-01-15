Отремонтируют 14 участков: в Нижнем Тагиле определен список дорог для нацпроекта БКАД

Отремонтируют 14 участков: в Нижнем Тагиле определен список дорог для нацпроекта БКАД

Сегодня, 21:40ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле определен перечень улиц, на которых летом 2021 года будет проводиться ремонт в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает пресс-служба администрации города.

В общей сложности будет обновлено 14 участков дорожного полотна на сумму свыше 600 миллионов рублей.

Уверен, накопленный в рамках реализации национального проекта опыт, поможет нам четко координировать наши действия,отметил заместитель главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов.

Больше всего улиц обновят в Тагилстроевском районе. По три объекта отремонтируют в Дзержинском и Ленинском районах. Также ремонтные работы состоятся на улицах Декабристов, Ильича, Карла Маркса, Монтажников, Кушвинская, Садоводов, Энтузиастов, Валегин бор, Захарова, Ермака, Калинина, Зеленстроевская, Индустриальная и на Серебрянском тракте.

Планы утверждены, конкурсные процедуры завершаются, к началу дорожно-строительного сезона мы полностью готовы,рассказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Отмечается, что наиболее протяженным объектом станет улица Индустриальная (3 километра дороги), а самым коротким участком — улица Декабристов (протяженность дороги 348 метров).

Напомним, в 2020 году в рамках национального проекта БКАД было отремонтировано 24 участка дорог. Общая сумма ремонта составила 626 миллионов рублей. Кроме того, было выделено дополнительно 14 миллионов и отремонтировано еще пять дорог.

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