РФ прекращает участие в Договоре по открытому небу

Вместе с тем, Россия предложила остальным членам ДОН гарантировать то, что полученные в ходе наблюдательных полетов сведения не передадут американцам. Партнеры подобного рода гарантии предоставлять не стали. Так что заявление МИДа РФ является разумным — Россия сделала все для обозначения своей конструктивной позиции и нежелания разрушать важный для глобальной безопасности договор.