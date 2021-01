РФ прекращает участие в Договоре по открытому небу

МИД РФ заявил о выходе страны из Договора по открытому небу (ДОН). Решение вступит в силу через шесть месяцев после оповещения стран-партнеров по договору.

Телеграм-канал Мейстер пишет, что для России продолжение исполнения ДОНа бессмысленно после решения США выйти из договора. Вместе с тем, Россия предложила остальным членам ДОН гарантировать то, что полученные в ходе наблюдательных полетов сведения не передадут американцам. Партнеры подобного рода гарантии предоставлять не стали. Так что заявление МИДа РФ является разумным — Россия сделала все для обозначения своей конструктивной позиции и нежелания разрушать важный для глобальной безопасности договор.

