РФ прекращает участие в Договоре по открытому небу

РФ прекращает участие в Договоре по открытому небу

Сегодня, 18:30ОбществоPhoto: flickr.com
МИД РФ заявил о выходе страны из Договора по открытому небу (ДОН). Решение вступит в силу через шесть месяцев после оповещения стран-партнеров по договору.

Телеграм-канал Мейстер пишет, что для России продолжение исполнения ДОНа бессмысленно после решения США выйти из договора.

Вместе с тем, Россия предложила остальным членам ДОН гарантировать то, что полученные в ходе наблюдательных полетов сведения не передадут американцам. Партнеры подобного рода гарантии предоставлять не стали. Так что заявление МИДа РФ является разумным — Россия сделала все для обозначения своей конструктивной позиции и нежелания разрушать важный для глобальной безопасности договор.

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