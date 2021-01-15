Шандалович предлагает увеличить материальное обеспечение фонда ОМС в Карелии

В тексте письма сказано, что эпидемия коронавируса COVID-19 сильно скорректировала плановую деятельность российских больниц. В Карелии развернули свыше 800 коек для оказания круглосуточной помощи гражданам с болезнями, спровоцированными новой инфекцией. Нужно признать, что медучреждения и врачи хорошо справляются с поставленными задачами. И это несмотря на сильнейшую нагрузку.