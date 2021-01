Шандалович предлагает увеличить материальное обеспечение фонда ОМС в Карелии

Спикер Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович выступил с инициативой поднять планку финансирования территориальных фондов обязательного медицинского страхования (ОМС).

Таким образом удастся гарантировать устойчивость работы лечебных учреждений, которые во время эпидемии китайской коронавирусной инфекции предоставляли медицинские услуги сверх нормы. Об этом информирует stolicaonego.ru. Данное обращение председатель республиканского парламента направил на имя заместителя главы Кабинета министров Российской Федерации Татьяны Голиковой и руководителя Федерального фонда обязательного медицинского страхования Елены Черняковой. В тексте письма сказано, что эпидемия коронавируса COVID-19 сильно скорректировала плановую деятельность российских больниц. В Карелии развернули свыше 800 коек для оказания круглосуточной помощи гражданам с болезнями, спровоцированными новой инфекцией. Нужно признать, что медучреждения и врачи хорошо справляются с поставленными задачами. И это несмотря на сильнейшую нагрузку. По итогам минувшего года в Карелии наблюдается превышение запланированных объемов медицинской помощи. В первую очередь это связано с большим количеством пациентов, зараженных коронавирусом, которым оказывали круглосуточную помощь в стационаре. Поэтому у страховщиков накопилась большая кредиторская задолженность перед больницами. Речь идет о сумме свыше 400 миллионов рублей. Отсутствие своевременной оплаты за фактически оказанные медуслуги, которые входят в программу ОМС, плохо скажется на финансовом положении учреждений здравоохранения, что грозит ростом просроченной кредиторской задолженности перед поставщиками товаров и услуг. Подобная ситуация наблюдается не только в Карелии. По словам спикера карельского Законодательного собрания Элиссана Шандаловича, республиканские власти предлагают выделить территориальным фондам ОМС регионов дополнительные деньги из федеральной казны. Средства пойдут медицинским учреждениям за фактически оказанные в минувшем году услуги, которые те исполнили сверх нормы. Так удастся сохранить стабильность работы больниц во время пандемии COVID-19.

